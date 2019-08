Uribe: "F. C. Porto é a maior equipa e com melhores adeptos em Portugal"

JN Hoje às 19:15 Facebook

O América anunciou, este domingo, ter chegado a acordo com o F. C. Porto para a transferência de Uribe. Em entrevista a um canal colombiano, o médio falou sobre o F. C. Porto e a vontade de atuar em competições em que nunca jogou.

"É uma equipa muito importante na Europa, creio que em Portugal é a maior equipa, é o clube que tem melhores adeptos. Luta sempre pelos títulos mais importantes. Não é só ir para a Europa, mas sim ir para uma equipa importante", disse Uribe a um canal de televisão colombiano.

O médio, de 28 anos, que falou, este domingo aos jornalistas, antes do voo para Portugal, salientou o espírito competitivo que vai encontrar nos dragões.

"Sem desprezo para o que é o Club América, agora vou poder participar em provas que nunca disputei, como a Liga dos Campeões, a Liga Europa. Acho que isso torna o nível um pouco maior", disse.

A chegada de Uribe à Invicta está prevista para esta segunda-feira de manhã.