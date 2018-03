Vieira: "Éramos uma referência mundial, mas a nossa marca foi manchada"

JN Hoje às 21:06, atualizado às 23:04 Facebook

Luís Filipe Vieira fez uma dura declaração, este sábado, a propósito da recente investigação "E-Toupeira" que envolve o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves.

Após o final do jogo entre o Benfica e o Aves, no Estádio da Luz, Luís Filipe Vieira prestou declarações acerca das mais recentes investigações do caso "E-Toupeira".

"Quero dizer a todos os benfiquistas que nunca, nem eu nem a direção, manchámos a honra ou a dignidade do Benfica. O que se tem passado, infelizmente para nós, é que fomos vítimas de um ataque sem precedentes em Portugal. Violaram o nosso espaço, a nossa privacidade e até hoje nada sucedeu", começou por afirmar.

"As denúncias anónimas funcionaram para o Benfica de uma forma que ainda não compreendo, com visitas a nossas casas. É preciso ter a noção exata do que nos fizeram. Não nos conseguem defrontar pela competência e quiseram vencer-nos ao manchar o nosso nome".

De seguida, o líder máximo das águias salientou que o nome do clube encarnado tem sido manchado devido às mais recentes polémicas.

"Somos uma referência no mundo do futebol e hoje temos a marca manchada, porque neste país não há algo que permita às pessoas defenderem-se. O direito ao sigilo não existiu para o Benfica. Os benfiquistas devem estar unidos, alguns têm feito o jogo do adversário, o que eu lamento. Mas eu estou muito determinado Eu e os meus colegas vamos enfrentar tudo até às últimas consequências. Quem nos fez mal está identificado".

"Acabou a paródia instalada neste país à custa do Benfica. A partir de segunda-feira, haverá um gabinete de crise montado para responder aos ataques, venham eles de onde vieram", concluiu.