Vítor "Catão" confronta César Boaventura "com arma de fogo"

Hoje às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítor "Catão", diretor do São Pedro da Cova, encontrou o empresário César Boaventura e exigiu-lhe, entre outras coisas, que pagasse mil euros que deverá ao clube de Gondomar. Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Francisco J. Marques também vieram à baila nestes vídeos com linguagem imprópria, que Vítor Catão exibiu, em direto, na rede social Facebook.

"Nunca tratei mal o senhor Pinto da Costa e jamais vou tratar", diz Boaventura no vídeo, ele que, entretanto, reagiu na mesma rede social ao sucedido: "Fui coagido e ameaçado pelo senhor Vítor Catão com arma de fogo. O resto segue para as instâncias legais. O futebol é isto no norte. Impera a mentira, coação e agressão. Com o tempo toda gente vê o que me move! Queria obrigar-me a dizer inverdades!!!".