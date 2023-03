Inzaghi espera um jogo "quente" no Dragão

Treinador do Inter elogia a qualidade do F. C. Porto, mas quer passar aos quartos de final da Champions

O Inter chega ao Dragão com um golo de vantagem, mas também com um treinador sob pressão, depois de ter perdido dois dos últimos três jogos na Série A italiana. Simone Inzaghi quer deitar esses resultados negativos para trás das costas, mesmo sabendo que terá pela frente um adversário que também tem o objetivo de seguir em frente na Liga dos Campeões.

"O jogo de sexta-feira [com o Spezia] já é passado. Perdemos e todos viram o que fizemos. Pensamos agora no F. C. Porto. Será um jogo muito difícil, num estádio quente. Sabemos o que vamos encontrar. É a segunda parte da eliminatória e as duas equipas querem passar. Para nõs, chegar aos quartos de final seria um grande salto. Queremos melhorar o registo do ano passado, em que ficamos nos oitavos", disse Simone Inzaghi, em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão.

"A segunda mão será ainda mais estimulante do que a primeira. O F. C. Porto está habituado a jogar estas partidas. Temos de estar muito concentrados", acrescentou o treinador dos "nerazzurri", sem desfazer as dúvidas quanto às presenças no onze do central Skriniar, que não joga desde a primeira mão, e do avançado Lukaku: "Vou decidir o que achar melhor para o Inter".

"Confio na minha equipa, pelo que temos feito na Liga dos Campeões. Na altura do sorteio da primeira fase, poucos acreditavam que íamos passar aos oitavos num grupo com o Bayern e o Barcelona. O momento de falar é no campo. Ando no futebol há muitos anos e sei como funcionam as críticas", afirmou Inzaghi, referindo-se à pressão a que tem estado sujeito.

"Tanto nós como o F. C. Porto estamos no segundo lugar dos nossos campeonatos, estamos nas meias-finais da Taça e vamos disputar a passagem aos quartos da Champions. O nosso adversário tem uma equipa forte e já vimos isso na primeira mão. É uma equipa completa, com defesas fortes e muita qualidade no ataque. Tem um histórico favorável nos últimos anos contra clubes italianos, mas vamos pensar sobretudo em nós e em jogar para passar a eliminatória", sublinhou.

