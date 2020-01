Ivo Vieira: "Ainda temos de crescer"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:24 Facebook

Depois da derrota frente ao F. C. Porto, o treinador do Vitória de Guimarães elogiou a prestação dos atletas e recusou comentar o golo anulado no último minuto aos vimaranenses.

"O Vitória mostrou que é grande em massa, o F. C. Porto também é uma instituição grandiosa. O Vitória também está no mesmo patamar e viu-se no que foi o jogo e no apoio à equipa. Isso apraz-me referir. Tenho de elogiar o comportamento dos adeptos no apoio. Obviamente que queríamos dar mais, lutámos para que acontecesse. Não aconteceu, passou o F. C. Porto, infelizmente para nós. Após fazermos um golo, não podemos, no minuto a seguir, levar. Somos grandes, mas temos de crescer para ser maiores ainda dentro de campo na abordagem ao jogo. Faltou algum discernimento, concentração. Obviamente assumido por mim, oriento a equipa nesse sentido, mas tem de haver mais algum nervo num lance daqueles", começou por dizer.

A reta final do encontro ficou marcada por um lance polémico. Numa altura em que os minhotos perdiam por 2-1, João Pedro ainda fez o 2-2 mas Jorge Sousa, depois de ver as imagens, anulou o golo por uma falta sobre o guarda-redes Diogo Costa, o que levou a uma grande contestação dos vimaranenses. Lance que Ivo Vieira recusou comentar.

"Gosto de falar sobre futebol. Deve falar-se cada vez mais de futebol. Há muito programa, com todo o respeito, que fala sobre a polémica, sobre o que não é o jogo e privilegia-se pouco o futebol. Vou optar por falar de futebol, é para isso que sou pago, é isso que defendo, é nisso que acredito. Vou tentar manter esta postura até onde der e enquanto puder. O árbitro é livre de decidir o que quer, tenho é de preparar a equipa para ser competitiva", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), esta quarta-feira, o Vitória de Guimarães em Braga e está na final da Taça da Liga. Os golos surgiram apenas na segunda parte. Primeiro por Tapsoba, de grande penalidade. Alex Telles respondeu de imediato, com um grande golo e Soares selou a reviravolta. Na final de sábado, os azuis e brancos vão medir forças com o Braga.