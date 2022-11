Japão surpreende e derrota a Alemanha

Grande surpresa no segundo jogo desta quarta-feira no Mundial2022. O Japão venceu a Alemanha, por 2-1, no primeiro encontro referente ao Grupo E do torneio que decorre no Catar. Os alemães estiveram a vencer, mas permitiram a reviravolta na segunda parte.

O Japão venceu, nesta quarta-feira, a Alemanha, por 2-1, no primeiro jogo do Grupo E do Mundial2022, que decorre no Catar. À procura de garantir a qualificação para os oitavos de final do torneio após ter caído na primeira fase em 2018, a seleção alemã dominou grande parte do desafio, adiantou-se no marcador, mas no último quarto de hora os nipónicos concretizaram uma sensacional reviravolta e amealharam os três pontos em disputa.

A seleção alemã assumiu cedo o controlo da partida, mas foi o Japão a criar o primeiro momento de perigo, tendo mesmo um golo (bem) anulado, aos 8 minutos, por fora de jogo de Maeda.

PUB

A supremacia teutónica acabaria por dar frutos pouco depois da meia hora inicial (33 minutos), com Gundogan a marcar de penálti, a castigar falta clara de Gonda sobre Raum.

Antes do intervalo, no quarto e último minuto de compensação dado pelo árbitro, a Alemanha ia elevando para 2-0, mas o golo de Havertz foi bem anulado, dado que o avançado estava ligeiramente adiantado.

No segundo tempo, a Alemanha continuou a dominar o encontro. Gnabry (48 minutos), esteve perto de marcar, tendo a bola ainda raspado na parte de fora do poste. Depois (60 minutos) Gundogan esteve à beira do bis, mas o remate bateu no poste.

Com Goda em excelente plano na baliza japonesa a manter a margem mínima, acabou por ser o próprio Japão a mostrar-se mais eficaz, empatando a um quarto de hora do final. Na sequência de um cruzamento pela esquerda de Minamino, o guarda-redes Neuer fez uma defesa incompleta, a bola sobrou para Doan e este aproveitou para fazer o 1-1.

A sete minutos do fim, o Japão chegou ao 2-1. Jogada individual de Asano que subiu pela direita, aguentou a pressão contrária e, mesmo de ângulo apertado, bateu Neuer.

Nos instantes finais, a Alemanha procurou, pelo menos, evitar a derrota. O árbitro deu sete minutos de descontos, os alemães carregaram, mas os japoneses aguentaram a vantagem, ficando, desde já, em boa posição, na luta por tentar uma quarta presença nos oitavos de final.

Também nesta quarta-feira (16 horas, SIC e Sport TV1), Espanha e Costa Rica defrontam-se, em jogo correspondente ao Grupo E.

O quarto dia do Mundial2022 fecha com a partida Bélgica-Canadá (19 horas, Sport TV1), para o Grupo F, agrupamento que, nesta quarta-feira, já teve o jogo inicial, com um nulo no Marrocos-Croácia.