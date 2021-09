João Henriques: "Os erros na segunda parte foram demais"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da goleada sofrida diante do F. C. Porto, o treinador do Moreirense culpou os erros cometidos na segunda parte pela derrota pesada no Dragão.

"A primeira parte decorreu conforme prevíamos, com algumas boas transições e oportunidades para chegar ao golo. Tivemos algumas situações e o F. C. Porto teve dificuldades em chegar à zona de finalização. Depois, surgiu a grande penalidade, mas mantivemo-nos no jogo até ao intervalo. Mas surgiu um erro que deitou tudo a perder. Tínhamos um plano bem estruturado para entrar na segunda parte e conseguir chegar ao golo, mas os erros na segunda parte foram demais", começou por dizer João Henriques, admitindo que a equipa "não pode cometer tantos erros".

"Sofremos golos em transições, uma das coisas que trabalhamos muito durante a semana. Isto pesa muito. A defrontar uma equipa com uma eficácia tremenda, que em sete remates fez cinco golos, é mais difícil. Quando cometemos erros eles ficam mais evidentes porque dão em golo. Não podemos cometer tantos erros. À sexta jornada, já defrontamos Braga, Porto e Benfica. Não nos vamos esconder, mas o grau de dificuldade tem sido elevado. Logo que conseguirmos uma primeira vitória, vamos conseguir voltar ao estado normal", concluiu.

O F. C. Porto goleou (5-0), este domingo, o Moreirense, no Estádio do Dragão, na sexta jornada da Liga. Taremi e Luis Díaz bisaram no encontro, Pepê estreou-se a marcar pelos azuis e brancos.

Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar 14 pontos, menos um do que o líder Benfica, que só joga na segunda-feira, mais um do que o Estoril Praia e três em relação ao Sporting, que se defrontam ainda este domingo. Já o Moreirense é 18.º e último, com três.