Jornalista da Sport TV alvo de processo por pergunta a Ruben Amorim

Rita Latas questionou o treinador do Sporting sobre os comentários de Slimani nas redes sociais.

A jornalista Rita Latas, da Sport TV, foi alvo de um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa está uma pergunta feita na flash interview a Ruben Amorim, após o encontro do Sporting frente ao Chaves. Rita Latas questionou o treinador acerca dos comentários de Slimani, antigo jogador dos leões, o que é um tema extra-jogo, algo que não é permitido pelos regulamentos.

Na altura, o delegado do Sporting pediu que o delegado da Liga escrevesse no relatório a pergunta de Rita Latas, por ser uma questão fora do contexto do jogo. Isto deve-se ao facto de nos regulamentos da Liga, as perguntas da "flash interview" devem ser dedicadas ao jogo em questão, e não a temas paralelos.

Nas redes sociais, Slimani deu a entender que foi pouco utilizado no Sporting por Ruben Amorim preferir jogar com Paulinho, o outro avançado do clube. "Aconteceu que ele não gostou que eu jogasse bem e fosse forçado a tirar o jogador dele [Paulinho] Então encontrou desculpas mas todas essas verdades aparecerão em breve", escreveu o avançado argelino.

"Uma última pergunta e um pouco à margem do jogo porque é impossível fugir a esse tema. As palavras de Slimani dirigidas a Ruben Amorim. Que comentários lhe merecem o que Slimani disse que, ao que tudo indica, não queria que ele jogasse porque preferia que Paulinho estivesse no onze inicial?", questionou a jornalista Rita Latas. Ruben Amorim não respondeu, referindo que na conferência de imprensa respondia a essa pergunta, mas que na flash interview preferia falar "um bocadinho do jogo".