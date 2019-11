Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:29 Facebook

Bruno Lage estava prestes a substituir Gabriel por Raúl de Tomás quando o médio foi expulso por acumulação de amarelos, no jogo com o Marítimo. No rescaldo da vitória encarnada, o treinador explicou o motivo pelo qual ficou chateado com o jogador.

"Sim, ia tirar o Gabriel. Bastava haver uma paragem, substituía o Gabriel e punha mais um avançado. O Raúl de Tomás precisa disto, de entrar, num ambiente confortável, a ganhar 4-0, e depois marcar golos. Fiquei chateado, é normal, as coisas estavam planeadas. Não podemos reagir desta maneira só porque um adversário nos dá um toque. Há valores e princípios que estão acima de tudo e têm de estar presentes em toda a vida", disse o treinador do Benfica.

Quanto ao jogo, Bruno Lage deixou elogios à exibição dos encarnados: "Foi um jogo bem conseguido. O mais importante era oferecer uma grande exibição aos sócios e adeptos, que vieram de todo o lado para nos apoiar. Era fundamental isso, além da vitória. Foi isso que fizemos durante 60 minutos, fomos donos e senhores do jogo. Estou completamente satisfeito por aquilo que produzimos. Nove vitórias seguidas? A minha satisfação é de ver a minha equipa a jogar bem e oferecer estas exibições aos sócios", concluiu.

O Benfica venceu (4-0), este sábado, o Marítimo, no Estádio da Luz, na 12.ª jornada da Liga. Pizzi e Vinícius, com um hat-trick, marcaram os golos dos encarnados. O avançado brasileiro ainda viu um golo ser-lhe anulado na primeira parte e, já na segunda, Gabriel foi expulso por acumulação de cartões amarelos.

