Liverpool goleia Watford e assume liderança da Premier League

JN/Agências Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, assumiu, este sábado, à condição, a liderança da Liga inglesa, ao vencer no terreno do Watford, por 5-0, em jogo da oitava jornada da prova.

Num jogo em que o internacional português Diogo Jota, dispensado da seleção na terça-feira devido a problemas musculares, não saiu do banco, a equipa orientada por Jürgen Klopp inaugurou o marcador aos nove minutos, por intermédio do internacional senegalês Sadio Mane.

Um "hat-trick" de Roberto Firmino, que marcou aos 37, 52 e 90+1, e um golo de Mohamed Salah, aos 54, garantiram o triunfo dos "reds", que na próxima semana recebem o Manchester United, dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O triunfo permitiu ao Liverpool, que vinha de dois empates consecutivos, ascender à liderança da Liga inglesa, com 18 pontos, mais dois do que o Chelsea, que ainda hoje visita o recém-promovido Brentford, atual sétimo classificado.