Liverpool reacende interesse em Otávio e já há conversações

Agente do médio esteve em Inglaterra e negociações podem ser bem-sucedidas. Fórmula Luis Díaz em marcha.

Otávio poderá seguir as pisadas de Luis Díaz e transferir-se, já neste defeso, para o Liverpool, correspondendo a um desejo antigo da equipa liderada por Jurgen Klopp, que já o tentou contratar, sem sucesso, na época passada.

O JN sabe que Israel Oliveira, empresário do médio luso-brasileiro, esteve em Inglaterra, a conversar com os vice-campeões europeus. Otávio, de 27 anos, tem contrato com os dragões até 2025 e uma cláusula de rescisão que, de momento, é de 60 milhões de euros, depois de até ao dia 15 deste mês ter sido de 40 milhões. A SAD portista detém só 67,5% do passe do jogador, o que o obriga a redobrar esforços, para fazer um bom negócio.