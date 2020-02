Luís Neto critica arbitragem: está "cada vez mais fácil bater no Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota frente ao Braga, Luís Neto deixou duras críticas à arbitragem, considerando que está "cada vez mais fácil bater no Sporting".

"Treinámos uma estratégia e cumprimos em boa parte do jogo. Tivemos momentos por cima, mas fomos condicionadíssimos na primeira parte à conta de seis amarelos. Foi uma coisa incrível. Um árbitro internacional que nas reuniões diz que não vai marcar contactos, que vai ter paciência, mostra seis amarelos... Já não se pode falar com ninguém? O Coates fez uma falta aos três minutos e o árbitro já estava a dizer que na próxima ia para a rua. Um capitão, isto é uma vergonha! Quem tinha o símbolo do Sporting não pôde falar durante todo o jogo. Não há respeito e isto foi uma vergonha. Num jogo desta importância não se pode arbitrar com esta leviandade. As culpas também as temos, mas nós assumimos. Está muito fácil bater no Sporting. Isto foi uma falta de respeito", atirou o central.

Luís Neto abordou ainda a saída de Bruno Fernandes, assegurando que o balneário leonino "tem homens" e, enquanto assim for, o clube de Alvalade estará sempre bem defendido.

"Perdemos muitas coisas com a saída do Bruno, mas vamos ganhar outras. Outros jogadores vão ter que assumir e dar um passo em frente. Hoje vimos o Eduardo, o Vietto que voltou de lesão... Sabemos da responsabilidade que é jogar aqui. Tudo faremos para honrar este símbolo. O contexto não é bom, mas temos homens no balneário. Enquanto assim for lutaremos para o futuro", concluiu.

O Braga venceu (1-0), este domingo, o Sporting na Pedreira, em jogo da 19.ª jornada da Liga. O único golo do encontro surgiu já na segunda parte, por Trincão. Bruno Fernandes, que este sábado se estreou no Manchester United, esteve nas bancadas e o final da primeira parte ficou marcado por um momento tenso entre Galeno e Luís Neto.