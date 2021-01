Mãe de Alex Apolinário: "Médicos surpreenderam-se com a recuperação"

JN Hoje às 18:08 Facebook

Vânia, mãe do jogador do Alverca, falou, esta terça-feira, da situação clínica de Alex e deu conta de algumas evoluções.

"De manhã os médicos visitaram-no e surpreenderam-se com a recuperação, creio que já deu alguma reação para eles dizerem-nos isso. Estão à espera que ele volte devagar, o que ele teve não pode ser apressado, foi necessário muito esforço para poder agitá-lo no relvado. Foi uma batalha dura. Exames ao coração, rim, fígado, agora fez um à cabeça e não deu nada em nenhum. Vai fazer outros, repetir todos os exames para ver o que realmente aconteceu nesta paragem respiratória", afirmou ao Globoesporte, mostrando-se esperançada numa recuperação rápida do filho.

"Logo logo ele vai estar aí a conversar com vocês. Ele trabalha muito, em breve estará no campo a jogar. Ainda tem que realizar os sonhos dele. O que nós temos ouvido é que não podemos entrar em contacto com ele, estamos muito longe. Eu queria estar lá neste momento, a ajudar a minha nora, os meus netos, mas creio que eles têm lá uma família muito boa perto deles. O grupo, o clube, o pessoal da imprensa, os médicos, estão a fazer de tudo pela vida do meu filho, agradeço muito a todos. O que nós sabemos é que ainda está sob efeito de sedativos", acrescentou.

Alex Apolinário, médio brasileiro de 24 anos, perdeu os sentidos no domingo, durante o Alverca-Almeirim, da Série F do Campeonato de Portugal. Na segunda-feira, o clube ribatejano comunicou que o atleta estava em "estado grave e em coma induzido".

