Mãe de João Almeida também brilha no Giro

A transmissão da etapa do dia do Giro 2020 na Eurosport Portugal teve um momento bastante especial, com uma intervenção em direto da mãe de João Almeida, ao telefone, enquanto aguardava pela passagem do ciclista português

João Almeida continua a brilhar no Giro e conta com o apoio dos pais, que estão em Itália a acompanhar a prova. Na etapa de hoje, a mãe, Ana Patrícia Gonçalves, também protagonizou um momento fantástico quando entrou em direto na transmissão da Eurosport e, no momento em que o filho percorria os últimos 30 quilómetros, surgiu nas imagens com uma camisola rosa e uma bandeira de Portugal.

"Foi uma sensação boa. Ligaram-me da Eurosport e nesse momento o João ia a passar. Estávamos à espera dele e foi ótimo vê-lo a passar naquele instante", explicou, ao JN.

Ana Patrícia Gonçalves promete manter a camisola rosa até ao fim da prova. "A minha é para ir até ao fim e ele, de certeza, que também vai tentar mantê-la ao máximo. Ele e a equipa estão a fazer um grande trabalho e acho que já é histórico o que estão a conseguir. Como vai acabar, não sei, mas estou orgulhosa e feliz. Acho que foi isso também que consegui partilhar com as pessoas quando entrei em direto", concluiu.