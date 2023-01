Magnata paga 2,4 milhões para ver Ronaldo e Messi

Jogo entre um combinado de jogadores a atuar na Arábia Saudita e o Paris Saint-Germain está marcado para quinta-feira e tem provocado uma verdadeira loucura.

O Estádio Rei Fahd, em Riade, pode ser o palco do último frente a frente entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, pelo que o jogo, mesmo que a feijões, está a despertar uma verdadeira loucura na Arábia Saudita. Os bilhetes esgotaram e houve quem pagasse 2,4 milhões para ter um bilhete.

A loucura só podia vir de um magnata, que participou no leilão de um bilhete VIP, cuja base de licitação começou nuns "modestos" 245 mil euros. O valor subiu até dez vezes mais e só aí é que mais ninguém ousou ir mais além.

PUB

Para além de garantir acesso ao jogo, o bilhete comprado por Mushref al-Ghamdi tem incluídas outras regalias que o tornam tão apetecível, com benefícios VIP, entre os quais acesso à zona dos balneários e a possibilidade de confraternizar diretamente com jogadores das duas equipas, entre eles, claro, Ronaldo e Messi.

Diga-se que o leilão foi avante por uma boa causa, já que o dinheiro arrecadado (os tais 2,4 milhões de euros) servirá fins solidários.

A grande expectativa para o jogo entre uma seleção de jogadores a atuar na Arábia Saudita e o Paris Saint-Germain fica bem explícita no facto de ter havido mais de dois milhões de pedidos online de bilhetes, de acordo com a organização do evento.

CR7 e Messi não se defrontam desde dezembro de 2020, num Barcelona-Juventus, e devem jogar apenas 45 minutos. Mas nem isso fez esmorecer o interesse.