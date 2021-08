Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:03 Facebook

Messi foi apresentado esta quarta-feira como jogador do Paris Saint-Germain. Na conferência de imprensa, revelou ter a mesma ambição e objetivos muito elevados para esta nova experiência.

O argetino começou por agradecer a toda a estrutura no PSG, explicando que é difícil trocar o Barcelona depois de tanto anos em Espanha, mas que quando chegou à capital francesa sentiu-se muito feliz pela nova etapa. "Tenho muita vontade de continuar a ganhar. Este é um clube ambicioso, creio que está preparado para lutar por todas as competições e ganhar títulos é o objetivo", disse.

Relativamente à Liga dos Campeões, Messi não escondeu que esse é o alvo principal tanto a nível pessoal como para o clube. "Não é fácil ganhar a Liga dos Campeões, às vezes podes ter a melhor equipa e não ganhar. O PSG também sabe o quão difícil é a competição, já esteve perto de a vencer e eu só venho ajudar. O meu sonho e objetivo é ganhar outra Champions e estou no lugar ideal para isso".

A saída de Barcelona foi difícil para o argentino, que explicou que lhe passaram pela cabeça muitos sentimentos em pouco tempo. No entanto, sente-se entusiasmado pela nova etapa desportiva e familiar, revelando que estão todos muito contente por estar em Paris.

Questionado acerca dos novos companheiros de equipa, Messi não escondeu a amizade que tem com alguns. "Tenho gente amiga no balneário como o Neymar, Di María, Paredes, todos queremos o mesmo objetivo e agora juntos seremos mais fortes".

Em relação ao legado deixado em Barcelona e aos adeptos do clube espanhol, Messi mostrou-se grato pelo percurso na Catalunha. "Vou estar sempre agradecido e ter carinho. É a minha casa, vivi muitas coisas boas e más. Eles (adeptos) sabiam que vinha para uma equipa forte e competitiva, que luta pela Liga dos Campeões".

Apesar disto, na possibilidade de enfrentar a antiga equipa com as cores do PSG, Messi mostra os dois lados da moeda. "Por um lado, seria lindo voltar a Barcelona e idealmente com público. Por outro, muito difícil jogar na minha casa com outra camisola".

A questão financeira aos olhos do Presidente

O tema do fair-play financeiro tem sido muito discutido desde que a contratação de Messi começou a tornar-se real. Isto porque, para muitos adeptos, é incompreensível uma equipa ter Neymar, Mbappé, contratar Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi e agora Messi, todos jogadores com elevados salários e prémios de assinatura, e não quebrar as regras que a UEFA exige em relação a transferências e pagamento de salários.

Relativamente a este tópico, o presidente do PSG Nasser Al Khelaifi referiu que: "Nós cumprimos com o fair play financeiro desde o primeiro dia. Antes de fazermos seja o que for, a nossa equipa financeira confirma tudo. Tínhamos a capacidade de assinar com Messi na perspetiva do fair play financeiro e sempre seguimos as regras", disse.

"O que Messi traz ao clube é gigante. A nível comercial, a nível de redes sociais, ele é um grande ativo ao clube em números de publicidade. Só espero que não peça mais salário por isso (risos)".

A contratação de Messi, acredita o presidente, vai ter um grande impacto nas receitas da Ligue 1. "O campeonato está a subir de nível. Em direitos televisivos ou parcerias comerciais também, espero. Todos agora querem ver o PSG de MEssi, o que aumenta o valor de outros clubes. Outros presidentes agradeceram-me pela chegada do Messi. Não fizemos isto só pelo clube, mas também por França e pela Ligue 1".

Questionado acerca de uma possível saída de Mbappé, uma das estrelas do clube, o presidente deixou uma mensagem bem clara ao francês: "Toda a gente sabe o futuro do Mbappé, ele é jogador do PSG. Ele disse que queria uma equipa competitiva, agora não há desculpas".