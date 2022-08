Newcastle obrigado a jogar com camisolas do aquecimento

O clube da liga inglesa não vai poder jogar com os equipamentos que apresentou, uma vez que as camisolas foram chumbadas pela Premier League.

Este é, muito provavelmente, um cenário com o qual o Newcastle não contava lidar neste início de temporada. O clube inglês está a viver uma situação insólita e, na próxima jornada diante do Brighton, vai ser obrigado a jogar com a camisola do aquecimento. Tudo porque a Premier League analisou os três equipamentos dos "magpies" e concluiu que os mesmos entravam em conflito com as camisolas do adversário.

Assim, no próximo sábado, o Newcastle vai ser obrigado a usar a roupa do aquecimento, que tem elementos emblemáticos da cidade do nordeste de Inglaterra.