Pepe renova por mais uma temporada com os dragões

O F. C. Porto e Pepe anunciaram, este domingo, a renovação de contrato por mais uma temporada, com o capitão de equipa a garantir, assim, que vai continuar a vestir de azul e branco até, pelo menos, aos 41 anos. O anúncio foi feito no Estádio do Dragão, no dia em que Pinto da Costa celebrou o 41.º aniversário da primeira tomada de posse como presidente.

A história continua. Pepe vai continuar a bater recordes de longevidade ao serviço do F. C. Porto, clube ao qual chegou, pela primeira vez em 2004/05, depois de ter sido contratado ao Marítimo.

Logo na primeira época conquistou a Taça Intercontinental, o primeiro de muitos títulos ao serviço dos azuis e brancos, com destaque para quatro campeonatos, três Supertaças Cândido de Oliveira, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga, celebrada em janeiro deste ano.

Após as três primeiras épocas na Invicta, Pepe foi contratado pelo Real Madrid, passando dez temporadas ao serviço dos merengues, celebrando três Ligas dos Campeões, dois campeonatos do Mundo de clubes e três ligas espanholas.

O momento da assinatura da renovação Foto: Miguel Pataco

Em 2017/18 rumou à Turquia para representar o Besiktas, mas um ano e meio depois regressou a "casa". Em janeiro de 2019, regressou ao F. C. Porto, participando na conquista do campeonato nacional dessa época, festa que repetiu na temporada passada.

Aos 40 anos, Pepe continua a ser absolutamente imprescindível para Sérgio Conceição, somando 28 jogos em 2022/23 (num total de 2275 minutos) e o último jogo dos azuis e brancos é o perfeito exemplo disso mesmo.

Já na segunda parte do duelo com o Paços de Ferreira, e após uma perda de bola de Marcano, o central internacional português - celebrou o Euro 2016 e a Liga das Nações de 2019 com a equipa das quinas - assinou um sprint inacreditável para impedir o golo de Alexandre Guedes. Os adeptos portistas presentes no Estádio Capital do Móvel não deixaram passar o momento em claro, fazendo uma enorme vénia a Pepe.