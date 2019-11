Fábio Silva fica com cláusula de 125 milhões e ultrapassa João Félix

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:01 Facebook

Pinto da Costa anunciou, esta quinta-feira durante os Dragões de Ouro, que Fábio Silva renovou contrato com o F. C. Porto. O avançado ficou blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 125 milhões de euros, superando a de João Félix, ex-jogador do Benfica.

A família portista reuniu-se, esta quinta-feira, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota para a 32.ª edição dos Dragões de Ouro, na qual atletas e personalidades da família azul e branca foram consagrados. E, no final, teve direito a surpresa. No discurso do final da gala, o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, anunciou que o jovem Fábio Silva renovou contrato com a equipa azul e branca.

"Aos 16 anos, Fábio Silva já vencia um título europeu. Já era campeão nacional. Já sabia o que era a glória no F. C. Porto. Com 17 anos, passou a ser o mais jovem marcador de golos do F. C. Porto. Não foi o primeiro, foi o quinto. Mas de todos os que marcaram com 17 anos, ele foi o mais novo. É mais um recorde para o atleta. Fábio Silva fez questão, antes de receber o Dragão de Ouro, de renovar com o F. C. Porto", anunciou o presidente do F. C. Porto.

Fábio Silva, distinguido como atleta renovação, é o atleta mais jovem de sempre a ter marcado com a camisola do F. C. Porto, com 17 anos e três, meses, ultrapassando a marca de Rúben Neves. Esta época, soma 10 jogos e dois golos.

"Queria agradecer ao presidente pelo prémio. Estou feliz e honrado por receber o meu primeiro Dragão de Ouro. Quero agradecer a quem trabalhou comigo na formação, aos treinadores e ao staff. Agradecer ao treinador pela oportunidade e por me dar confiança para viver um sonho. Agradecer aos meus colegas de equipa pelo carinho que mostram por mim todos os dias. E à minha família, que está comigo em todos os momentos", disse ao receber o prémio.

A cláusula de 125 milhões de euros é a maior de sempre de um futebolista a atuar em Portugal.