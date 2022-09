Plantel do Benfica tira a camisola para apoiar jovem de Famalicão

JN Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas redes sociais, o Benfica publicou uma imagem do plantel principal em que os jogadores surgem em tronco nu, à exceção do capitão, Otamendi. "Esta é a nossa pele", escreveu o clube.

O Benfica recorreu às redes sociais para se solidarizar com o jovem que foi forçado a tirar a camisola do clube encarnado para aceder a uma zona destinada aos adeptos do Famalicão, no estádio do clube minhoto, no duelo entre as duas equipas do passado fim de semana.

Acompanhada da frase "O que sentes ninguém de pode tirar. Esta é a nossa pele", as águias publicaram uma fotografia em que os jogadores que compõem o plantel principal surgem em tronco nu, a mesma forma que a criança de Famalicão se viu forçada a acompanhar o jogo do último sábado.

PUB

Ao centro da imagem surge Nico Otamendi, o único jogador que traz a camisola vestida, reforçando o papel de capitão que desempenha no grupo encarnado.