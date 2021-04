Portugal joga em Budapeste e Munique com público

JN/Agências Hoje às 13:46 Facebook

Os jogos da seleção portuguesa de futebol na fase de grupos do Euro2020 vão disputar-se, tal como inicialmente previsto, em Budapeste e Munique, com público, anunciou a UEFA, depois de ter alterado alguns locais da competição.

Assim, o comité executivo da UEFA decidiu manter a cidade de Munique, onde Portugal deverá defrontar a Alemanha, a 19 de junho, como uma das cidades-sede da competição, anunciado que poderão assistir aos quatro encontros para a capital da Baviera 14.500 espetadores.

Portugal, que defende o título conquistado em 2016, estreia-se no grupo F frente à Hungria, em Budapeste, a 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, a 23 de junho, de novo em Budapeste.

A realização de jogos em Budapeste, sem restrições no acesso de público, já estava confirmada pela UEFA.

Devido à proibição de presença de público nos estádios, causado pela pandemia, o organismo que gere o futebol europeu decidiu hoje alterar algumas das cidades sede, transferindo os quatro jogos previstos para Bilbau - três do grupo E e um dos oitavos de final - para Sevilha.

Os três jogos do grupo E a realizar em Dublin, na República da Irlanda, foram transferidos para São Petersburgo, na Rússia, e o jogo dos oitavos marcado para a capital irlandesa foi reagendado para o Estádio de Wembley em Londres.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, garantiu que o organismo tem vindo "a trabalhar intensamente com as federações anfitriãs e as autoridades locais de forma a assegurar um ambiente seguro e festivo durante os jogos" e manifestou-se "muito satisfeito" por ser possível a presença de "espetadores em todos os jogos na festa do futebol de seleções em todo o continente".

O Euro2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho.