Portugal no Mundial: veja as imagens da festa

Após a vitória frente aos Camarões, que valeu o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, as jogadoras portuguesas fizeram a festa.

Através das redes sociais, as atletas portuguesas mostraram alguns momentos da festa que se vai fazendo no outro lado do mundo, na Nova Zelândia, pelo apuramento inédito para a fase final de um Campeonato do Mundo.

O regresso da comitiva a portuguesa a Portugal está agendado para o meio-dia da próxima sexta-feira.

Portugal venceu os Camarões por 2-1 no play-off internacional de apuramento para o Mundial e junta-se a Estados Unidos da América, Países Baixos e Vietname no Grupo E da competição, que se disputará na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto.