Rafael Leão nas mãos do Dr. Milagres

Mestre de medicina tradicional chinesa está em Milão desde o início da semana a tratar o internacional português, que alimenta fortes esperanças de ir a jogo na segunda mão das meias-finais da Champions

Rafael Leão está aos cuidados de Paulo Araújo, mestre de medicina tradicional chinesa que colaborou com o F. C. Porto na época passada, mais conhecido como Dr. Milagres, que embarcou no início da semana para Milão para tratar o internacional português.

Rafael Leão sofreu uma rotura muscular no encontro da 34.ª jornada da Série A, contra a Lazio, e não um estiramento muscular, conforme chegou a ser noticiado, situação que o afastava desde logo da possibilidade de ir a jogo nas duas mãos das meias-finais da Champions. Mas ao que o JN apurou, o jogador vem fazendo tratamento e trabalho físico sob os cuidados de Paulo Araújo com a forte esperança de que poderá dar o contributo à equipa na segunda mão, na próxima terça-feira.