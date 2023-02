Ricardo Soares é o novo treinador do Estoril

JN Hoje às 14:53 Facebook

Ricardo Soares sucede a Nélson Veríssimo no comando técnico do Estoril, atual 15.º classificado da Liga.

Está encontrado o sucessor de Nélson Veríssimo no comando do Estoril. Ricardo Soares, que esteve na temporada passada ao serviço do Al-Ahly, do Egito, assinou até 2024 pelos "canarinhos".

Fica assim consumado o regresso do treinador, de 48 anos, ao futebol português, que deixou no ano passado, quando saiu do Gil Vicente para emigrar para o Egito.

O Estoril vai numa série de três derrotas consecutivas para o campeonato, a última das quais em Alvalade, frente ao Sporting (2-0), num jogo em que Pedro Guerreiro, dos sub-23, assumiu o comando da equipa principal.

A estreia de Ricardo Soares no comando do Estoril acontece no próximo sábado, na receção ao Vizela. A equipa "canarinha" é 15.ª classificada da Liga com 22 pontos, mais seis do que o Marítimo, que ocupa o lugar de acesso ao play-off de despromoção.