Roma de José Mourinho desperdiça vantagem e empata em Sassuolo

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, empatou, esta quarta-feira, a um golo em Sassuolo, na 14.ª jornada da Liga italiana, enquanto o Lecce causou surpresa, ao vencer na receção à Atalanta, quarta classificada.

Mais uma vez, a defesa romana comprometeu, ao permitir o golo do empate a cinco minutos do fim, depois de, aos 80, Tammy Abraham ter colocado a Roma na frente do marcador, com uma excelente cabeçada na área, após um cruzamento do central Mancini.

O mesmo jogador seria batido cinco minutos depois numa bola metida nas costas do lateral direito neerlandês Rick Karsdorp, com Gianluca Mancini a ir à dobra e a ser batido pelo avançado gaulês Armand Lauriente, que cruzou para o interior da área, onde surgiu o avançado Andrea Pinamonti a encostar para o fundo das redes.

A equipa de Mourinho teve o pássaro na mão, ao marcar a 10 minutos do final, mas deixou-o fugir, confirmando a dificuldade que tem em gerir situações de vantagem durante os jogos.

Rui Patrício foi o dono da baliza da Roma e deve-se destacar uma grande defesa aos pés do médio costa-marfinense Hamed Júnior Traoré, isolado na área, ao fazer a mancha, acabando o remate por embater no corpo do guardião luso.

No outro jogo já hoje já disputado, o Lecce, 16.º classificado, causou surpresa ao derrotar em casa um dos candidatos ao título, a Atalanta, por 2-1, com dois golos de rajada, aos 27 e 29 minutos, pelo central Federico Baschirotto, e pelo avançado Federico Di Francesco, respetivamente.

O internacional colombiano Duvan Zapata ainda atenuou o peso da derrota, com um golo à beira do intervalo, mas o Lecce conseguiu segurar a preciosa vantagem na segunda parte.

Com estes resultados, a Roma segue em quinto lugar, com 26 pontos, numa Serie A é liderada pelo Nápoles, com 38 pontos, seguido do AC Milan, com 30.