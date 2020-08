Ronaldo brilha, mas Juventus acaba eliminada pelo Lyon

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:03 Facebook

Depois do desaire na primeira mão (0-1), a Juventus venceu, em casa, o Lyon (2-1), mas acabou eliminada devido à diferença de golos favorável à equipa francesa. Desta forma, Cristiano Ronaldo está fora da "final 8" da Liga dos Campeões, que se vai realizar em Lisboa.

Depois de ter começado da pior forma, com um balde de água fria (Depay converteu um penálti a favor do Lyon aos 12 minutos), a Juventus entrou na discussão da eliminatória graças ao suspeito do costume. Cristiano Ronaldo empatou ainda na primeira parte, de penálti, e deixou a equipa animada para o que faltava jogar.

Após o descanso, Ronaldo encheu-se de inspiração e, de fora da área, com um míssil, colocou a "vecchia signora" na frente. Daí até ao fim, a "Juve" carregou, mas Anthony Lopes e a equipa francesa souberam aguentar a vantagem mínima, definida pela diferença de golos.

Desta forma, o português Anthony Lopes garantiu presença na "final 8" da prova milionária, que se vai disputar em Lisboa. Bernardo Silva e João Cancelo, que estiveram na vitória do Manchester City frente ao Real Madrid (2-1) também garantiram passaporte para a fase final da Champions.