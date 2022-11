Ronaldo suspenso por dois jogos devido a incidente com adepto do Everton

Castigo aplicado a Cristiano Ronaldo está relacionado com o incidente em que o craque português atirou o telemóvel de um adepto do Everton ao chão, em abril deste ano.

O internacional português Cristiano Ronaldo foi castigado com dois jogos de suspensão pela federação inglesa de futebol devido a "conduta imprópria", divulgou, nesta quarta-feira, o site oficial do organismo.

De acordo com o jornal "Mirror", a decisão de suspender CR7 está relacionada com o episódio que ocorreu em abril deste ano, no jogo do Manchester United em Goodison Park. Ao dirigir-se para o túnel de acesso aos balneários do recinto, Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel de um jovem adepto do Everton ao chão e partiu-o. O futebolista português pediu, depois, desculpas ao apoiante do Everton, mas isso não o livrou da aplicação do castigo.

Segundo a publicação britânica, Ronaldo terá de pagar uma multa a rondar os 58 mil euros.

Recorde-se que o futebolista internacional português vai deixar o Manchester United "com efeitos imediatos" e por acordo mútuo, como anunciou, nesta terça-feira, o clube inglês, na sequência de uma entrevista em que o avançado disse sentir-se "traído" e desrespeitado.

O castigo a CR7 terá de ser respeitado, se Ronaldo vier a representar outra equipa inglesa.