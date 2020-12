Rúben Amorim castigado 15 dias pelo Conselho de Disciplina

JN Hoje às 16:56 Facebook

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 15 dias de suspensão na sequência da expulsão no encontro da nova jornada da Liga contra o Famalicão, que terminou empatado a duas bolas.

Fruto do castigo, que foi divulgado esta quarta-feira, o técnico leonino vai falhar os jogos contra o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal, com o Mafra para a Taça da Liga e frente ao Farense a contar para a décima jornada da Liga.

Rúben Amorim só regressará ao banco depois do Natal.