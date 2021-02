Rui Costa: "Se alguém temer a responsabilidade tem de sair"

JN Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois da derrota das águias no dérbi, Rui Costa foi à BTV assumir "responsabilidades" e salientar que "é proibido pensar que o campeonato está acabado".

Rui Costa assume que o Benfica está em posição delicada no campeonato, mas não quer ninguém das águias a "atirar a toalha ao chão". Em entrevista à BTV, o dirigente benfiquista atirou vários recados para dentro.

"Estamos a nove pontos do líder, mas é expressamente proibido pensar que o campeonato está acabado. A mensagem é para dentro e para fora. É agora que se vai ver quem tem capacidade para representar o clube. Há muita coisa para vencer, quem não estiver em condições não irá fazer parte do grupo. É um momento para grande coragem pois representamos o maior clube do país e se alguém temer essa responsabilidade, tem de sair", atirou Rui Costa.

O dirigente assinala a "época extremamente atípica", mas assume que os resultados deixam a desejar.

"Jamais pensámos que podíamos chegar a esta altura com este atraso. Poderia adiantar uma série de razões para justificar este momento, mas sei também que não é isso que o nosso adepto quer ouvir. Perdemos a Supertaça, a Taça da Liga, saímos da Champions. Assumimos as nossas responsabilidades e não o justificamos com outras coisas", disse.

Ainda assim, Rui Costa deixou alguns reparos às "outras coisas".

"Temos tentado respeitar o trabalho da arbitragem, mas se calhar estamos enganados. Não foi pelo facto de Palhinha ter ou não jogado contra o Benfica, mas abriu-se aqui um precedente extremamente perigoso, não sei como vai ser no futuro. Penáltis a favor? Não os termos não é algo que nos passe ao lado. Se calhar temos de atuar como os outros clubes".