Sá Pinto demitido do S. C. Braga

Ricardo Sá Pinto foi afastado do comando técnico do Sporting de Braga. A saída do treinador foi anunciada esta segunda-feira de manhã pelo clube.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes", pode ler-se em comunicado divulgado no site do clube minhoto, que agradece "o empenho e a dedicação" e lembra"os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League".

Segundo o jornal "O Jogo", Sá Pinto foi chamado pela direção do emblema esta manhã, quando lhe foi comunicada a decisão, que já estaria tomada por António Salvador há algumas semanas. Só lhe terá sido dada a conhecer hoje devido à preenchida agenda desportiva, de forma a não afetar a competição.

O treinador abandona o Braga depois de uma goleada sobre o Paços de Ferreira, por 4-1 e consequente apuramento para a final four da Taça da Liga. Sá Pinto deixou o clube na oitava posição do campeonato e garantiu o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, como cabeça de série, onde irá defrontar o Rangers.

A nota da SAD do S. C. Braga adianta ainda que a constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27 (sexta-feira).