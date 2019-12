Hoje às 19:09 Facebook

O Sporting de Braga goleou (4-1), este domingo em Paços de Ferreira, e assegurou a presença na final four da Taça da Liga, da qual vai ser anfitrião.

Num jogo em que o empate servia às pretensões, os arsenalistas cedo viram-se em desvantagem, depois do golo logo no primeiro minuto de Tanque, mas conseguiram chegar à igualdade ainda antes do intervalo, através de um tento de Fransérgio, aos 44.

O Braga entrou determinado a resolver cedo a questão no arranque do segundo tempo e adiantou-se aos 51 minutos, por intermédio de Palhinha, tendo Ricardo Horta, aos 70, e Wilson Eduardo, aos 76, na conversão de uma grande penalidade, conferido maior expressão ao resultado.

Com o triunfo, o Sporting de Braga venceu o grupo A com nove pontos e vai defrontar na final four, que se vai disputar na 'cidade dos Arcebispos' entre 21 e 25 de janeiro, o Sporting, vencedor do grupo C.

Veja o resumo do jogo: