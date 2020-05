SAD do Leixões critica Joaquim Evangelista: "Ameaçou um emblema com 112 anos de história"

JN Hoje às 21:00 Facebook

A SAD do clube de Matosinhos deixou, este domingo, duras críticas a Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores. Em causa, o diferendo motivado pelo lay off decidido pela SAD matosinhense após a paragem do futebol.

"O futebol mudou, reconhecendo-se dois tipos de intervenientes no mundo do futebol: os que acrescentam valor e investem no futebol; e os parasitas que vivem à custa do futebol e cujo objetivo é passar a vida a dar entrevistas, aparecer em programas de televisão e encostar-se aos que têm poder, para garantirem o seu 'tacho'. Estamos, obviamente, a falar do Presidente do Sindicato dos Jogadores (SJPF) Joaquim Evangelista", pode ler-se no comunicado, que acusa Joaquim Evangelista de "ameaças".

"'Planta' notícias de forma sucessiva e, numa conversa telefónica com o presidente da SAD do Leixões e o Diretor Desportivo da mesma utilizou termos como 'ladrões', 'vigaristas', 'filhos da p***' e 'vou f***-vos', quando caiu na realidade e viu que tinha induzido em erro os jogadores do plantel do Leixões, ao dizer-lhes que não conseguíamos ter acesso ao 'Layoff', bem como o mesmo não poderia ter retroativos a 23 de março, como se veio a confirmar, influenciando, mais uma vez, mal os jogadores que pertencem ao Sindicato que preside. Ao invés de reconhecer o seu erro, ameaçou um emblema com 112 anos de história, utilizou os jogadores e cumpriu a sua ameaça de vingança", refere o clube.

A SAD do Leixões pediu, ainda, a demissão do presidente do sindicato.

"Preocupe-se, antes, com os termos de responsabilidade que os seus atletas vão ter de assinar para voltarem a jogar, com o estado físico e anímico que resulta de uma interrupção que pode ser superior a 6 meses, bem como, com as centenas de jogadores que, por esse Campeonato de Portugal, não recebem ordenados, não fazem descontos, etc. etc. Preocupe-se menos com a sua imagem. Está na hora de falar tudo de bom que o futebol produz e não contribuir para a morte do desporto favorito dos Portugueses. Quanto ao Presidente Joaquim Evangelista faça um favor ao futebol Português: demita-se".