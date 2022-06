Salah, Luis Díaz e Klopp na base da ementa de Darwin

Darwin está muito perto de ser anunciado como reforço do Liverpool e, tal como o JN noticiou, os clubes chegaram na quinta-feira a acordo sobre a transferência, apesar do forcing final do Manchester United, que tentou intrometer-se no negócio.

O avançado uruguaio não teve dúvidas: o finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões foi sempre a primeira escolha pelo desejo de trabalhar com o treinador, Jurgen Klopp, e de jogar ao lado de referências, casos de Salah e Luis Díaz, que, em janeiro, deixou o F. C. Porto e abalou para Inglaterra.

Apesar da base do negócio estar concluída, ainda não foi ontem que os clubes anunciaram a transferência. Há detalhes que ainda estão a ser tratados, tendo em conta que é uma transação que pode chegar aos 100 milhões de euros. O futebolista é transferido a troco de 80 milhões de euros fixos, aos quais se juntam 20 que dependem de objetivos, como por exemplo a participação em determinado número de jogos e troféus ganhos pela formação de Jurgen Klopp. Ao que o JN apurou, 10 milhões podem ser facilmente atingidos, a outra meta dependerá de critérios mais exigentes.