Dois golos do brasileiro Carlos Júnior deram, este domingo, a vitória ao Santa Clara por 2-0 na visita ao Belenenses SAD, na 33.ª e penúltima jornada da Liga, permitindo aos açorianos subirem provisoriamente ao sexto lugar.

Carlos Júnior chegou aos 13 golos na competição, ao marcar no terreno do Belenenses SAD aos nove minutos, na conversão de uma grande penalidade, e aos 60, deixando o Santa Clara no sexto posto, que dá acesso à Liga Conferência Europa, com 43 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, que hoje visita o Marítimo, 14.º com 34 e já tem a permanência assegurada.

O Belenenses SAD caiu para o nono lugar, com os mesmos 40 pontos de Famalicão e Moreirense.

Veja o resumo do jogo: