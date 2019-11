Santa Clara vence Leixões no Mar e segue em frente na Taça de Portugal

JN Hoje às 20:37 Facebook

O Santa Clara venceu, esta sexta-feira, o Leixões (4-1) em partida dos 16 avos de final da Taça de Portugal, com Carlos Júnior a "bisar" para os açorianos.

Numa primeira parte rica em ocasiões de golo para ambas as equipas, foi o Santa Clara quem as soube aproveitar, beneficiando ainda de uma grande exibição de André Ferreira na baliza visitante.

A equipa açoriana, depois de dois avisos por Thiago Santana (22) e Osama Rashid (31), abriu o marcador no minuto seguinte, através de Zé Manuel.

A reação do Leixões fez surgir o guarda-redes do Santa Clara - que em 2017/18 representou a equipa de Matosinhos -, decisivo aos 39 minutos, num lance em que o árbitro não viu uma alegada mão na bola dentro da área de César Martins a remate de André Claro.

Na sequência do lance, Vítor Bruno, com um remate rasteiro, tentou terminar, correspondendo então André Ferreira com uma defesa segura.

Dois minutos depois, um cruzamento largo de Zaidu da esquerda, encontrou Osama Rashid, que finalizou na cara do desamparado Ivo, fixando o resultado ao intervalo.

Carlos Júnior (48) complicou a tarefa aos "bebés do Mar", atirando cruzado para o fundo das redes depois de ultrapassar Rui Silva, repetindo o feito do mesmo sítio aos 79 minutos.

Pedro Pinto (86), de cabeça, fez o golo de honra da equipa da casa.