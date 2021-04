Sérgio Conceição: "Fui insultado pelo treinador do Chelsea"

JN Hoje às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória (1-0) desta terça-feira diante do Chelsea, o treinador do F. C. Porto queixou-se de Thomas Tuchel, afirmando que foi "insultado" pelo técnico do Chelsea. O JN apurou que o alemão terá dito "F... Off" a Conceição.

O final do jogo em Sevilha ficou marcado por um momento de confusão, com Sérgio Conceição a dirigir-se ao quarto árbitro. Questionado sobre o episódio, o treinador dos azuis e brancos garantiu que não foi falar com o juiz para protestar uma alegada falta de Rudiger sobre Evanilson nos instantes finais, mas sim por ter sido insultado por Thomas Tuchel.

"Não, não. Fui insultado por este senhor que está aqui ao lado [Tuchel]. Disse ao árbitro que o quarto árbitro ouviu os insultos. O meu inglês não é perfeito, não vale a pena falar. Ouvi alguns insultos e não lhe dirigi sequer a palavra durante o jogo, não entendi a reação", esclareceu.

Sobre o jogo, Sérgio Conceição vincou o orgulho nos jogadores, considerando que fizeram uma "exibição fantástica", e que o F. C. Porto fez um dos melhores jogos europeus.

"Eles fizeram dois golos e nós um. Não que não tivéssemos tido oportunidades. Fizemos um jogo fantástico. A equipa esteve muito bem na interpretação da estratégia, não deixou que o Chelsea criasse perigo contra jogadores de altíssimo nível, isto são os quartos de final da Champions. Estou extremamente orgulhoso do grupo, dos jogadores. Foi dos melhores jogos que fiz e, quando digo 'eu', falo da equipa técnica, na Europa. Teve de tudo. Não só na interpretação da estratégia, mas em todo o processo defensivo. Fomos muito competentes em organização defensiva contra um adversário de grande valia. Estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), esta terça-feira, em Sevilha, o Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas disse adeus à competição. Taremi marcou o único golo do jogo, já nos descontos.