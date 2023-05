Sérgio Conceição, Vítor Baía e Pinto da Costa com casos arquivados

Nuno A. Amaral Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF decidiu arquivar os processos abertos há cerca de um mês a Pinto da Costa, Sérgio Conceição e Vítor Baía, na sequência de participações feitas pelo Benfica.

Antes do jogo das águias em Chaves, a meio de abril, a contar para a 28.ª jornada da Liga, tanto o presidente portista, como o treinador e o administrador da SAD dos dragões vieram a público pedir "verdade desportiva" na luta pelo título e o clube da Luz, por iniciativa do presidente Rui Costa, participou os factos ao CD, por entender que em causa estava o "condicionamento das arbitragens". O órgão disciplinar teve, ao que agora se pode concluir, outro entendimento e optou por arquivar os processos.

No editorial do mês passado da revista "Dragões", Pinto da Costa escreveu que estava "confiante" na conquista do campeonato pelo F. C. Porto, desde que "em todos os jogos" imperasse a "verdade desportiva", o que, segundo o dirigente máximo dos azuis e brancos, "nem sempre" aconteceu na presente época.

PUB

Quanto a Sérgio Conceição, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da equipa portista com o Santa Clara, na jornada do Chaves-Benfica, que não podia haver "dois pesos e duas medidas" nas análises aos lances por parte do VAR. Algumas horas depois, no mesmo dia, Baía fez uma publicação nas redes sociais a pedir que não se repetissem "erros com influência nos resultados".

Em comunicado, o Conselho de Disciplina anunciou ontem que arquivou os três processos, "nos termos propostos e elencados pela Comissão de Instrutores da Liga", por entender que "em momento algum os arguidos colocaram em causa a imparcialidade, a honorabilidade ou a competência de quem quer que seja, designadamente de um árbitro ou de uma equipa de arbitragem em concreto".

A decisão surge na semana que antecede a última jornada da Liga, na qual se decidirá o vencedor, com o Benfica dois pontos à frente do F. C. Porto e com o título à distância de uma vitória ou de um empate no jogo com o Santa Clara.