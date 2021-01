Sporting anuncia que afinal Sporar e Nuno Mendes não têm covid-19

JN Hoje às 18:27 Facebook

O médico João Pedro Araújo explicou que "em virtude da dissonância entre testes realizados internamente e os testes PCR, foram realizados mais dois testes PCR e ambos os resultados foram negativos".

O Sporting comunicou esta segunda-feira que, ao contrário do suposto, Nuno Mendes e Sporar foram "falsos positivos" e, por isso, não estão infetados com o novo coronavírus.

De acordo com o médico João Pedro Araújo, "não foi possível identificar um surto de contágio (nos vários testes realizados)", pelo que pode "concluir-se que os resultados dos testes que antecederam a partida com o Rio Ave foram falsos positivos".

"Ambos os atletas testaram positivo à Covid-19 na passada quarta-feira, no teste PCR que antecedeu a 14.ª jornada da Liga. O Sporting sempre cumpriu e cumprirá rigorosamente os planos de testagem protocolados, tendo até implementado medidas adicionais, com a introdução de rastreios internos, diários, com testes rápidos. Em virtude da dissonância entre testes realizados internamente e os testes PCR, foram realizados mais dois testes PCR em outros dois outros laboratórios distintos, dia 15 e dia 16. Ambos os resultados foram negativos, pelo que se pode concluir que os resultados que antecederam a partida com o Rio Ave foram falsos positivos", afirmou João Pedro Araújo, em conferência de imprensa.

Sporar e Nuno Mendes podem, assim, defrontar o F. C. Porto, na terça-feira, na primeira meia-final da Taça da Liga.