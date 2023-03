Sporting elimina o Arsenal da Liga Europa

O Sporting venceu, esta quinta-feira, o Arsenal por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após ter empatado a uma bola no tempo regulamentar, para passar aos quartos de final da Liga Europa.

Épico! O Sporting está nos quartos de final da Liga Europa depois de eliminar nos penáltis o Arsenal, líder da Premier League. Numa partida com emoção de início ao fim, foi mesmo o conjunto português a superar todas as expectativas e a eliminar o gigante inglês.

No primeiro tempo, apesar do Sporting se mostrar desinibido, teve algumas dificuldades em conter a pressão ofensiva do Arsenal. Trincão ainda teve uma boa situação através de um grande remate, mas foram mesmo os ingleses a marcar à passagem do minuto 20. Martinelli desmarcou-se e aproveitou um mau corte de Ricardo Esgaio para rematar à baliza. Adán defendeu, mas a bola sobrou para Xhaka que só teve de finalizar de baliza aberta.

Na segunda parte apareceu um novo Sporting. Os leões procuraram ter o domínio do jogo e da posse da bola e conseguiram criar várias situações de perigo, mas o espetáculo veio aos 62 minutos. Pedro Gonçalves recuperou a bola no meio campo e, a praticamente 50 metros da baliza, aproveitou que o guarda-redes Ramsdale estava longe da baliza para fazer um fantástico chapéu. O médio do Sporting marcou uma verdadeira obra de arte e empatou novamente a eliminatória.

O Sporting continuou bem no jogo e a causar dificuldades ao Arsenal. À passagem do minuto 70, Marcus Edwards teve nos pés a oportunidade de dar a vantagem aos leões, mas Ramsdale fez uma grande defesa. A grande exibição do conjunto de Ruben Amorim não foi suficiente para vencer o jogo nos 90 minutos.

Ninguém desbloqueou a eliminatória e o jogo foi para prolongamento. Aí, ambas equipas procuraram o golo mas a melhor oportunidade foi mesmo do Arsenal. Após um erro de Essugo, Trossard ficou cara a cara com Adán, mas o guarda-redes leonino fez uma grande defesa a um remate que ainda embateu no poste. Já perto do fim, Ugarte viu o segundo amarelo e foi expulso.

O jogo foi para as grandes penalidades, onde Adán foi o herói. Defendeu o penálti de Martinelli para logo a seguir Nuno Santos marcar e dar a vitória ao Sporting.

Esta sexta-feira realiza-se o sorteio dos quartos de final, a partir das 12 horas.