Sporting vence Paços de Ferreira. Veja os golos e os casos

O Sporting venceu (2-0), este domingo, o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, em jogo da 11.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves marcaram os golos.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Ao minuto 47, na sequência de um pontapé de canto de Sarabia, Gonçalo Inácio, de cabeça, marcou o primeiro golo da noite. Pouco depois, Pedro Gonçalves, que bisou diante do Besiktas, voltou a fazer o gosto ao pé. Após um cruzamento de Esgaio, o médio, de primeira, atirou sem hipótese de defesa para André Ferreira.

Com esta vitória, o Sporting volta a "colar-se" ao líder F. C. Porto, que venceu nos Açores o Santa Clara por 3-0, e ambos somam 29 pontos. Já o Paços de Ferreira é 11.º, com 11 pontos.

Veja os golos: