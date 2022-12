Sporting-Marítimo para a Taça da Liga joga-se à porta fechada

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo desta terça-feira, da terceira jornada da Taça da Liga, vai decorrer sem adeptos nas bancadas devido às condições climatéricas adversas.

O Sporting informou que o jogo com o Marítimo, agendado para as 20h45 desta terça-feira, a contar para a terceira jornada da Taça da Liga, vai decorrer à porta fechada.

Em comunicado, os leões explicam que "depois de articulação directa com a Proteção Civil, o Sporting vem informar que o jogo desta noite, a contar para a terceira jornada da Taça da Liga, por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades".

PUB

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa ainda que irá ressarcir o valor do jogo aos seus Sócios e adeptos e que informará nos próximos dias qual será a forma de o fazer", acrescenta a nota.