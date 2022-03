Sporting vence Arouca com bis de Slimani e num jogo histórico para Essugo

O Sporting venceu (2-0), este sábado, no Estádio de Alvalade, o Arouca em jogo da 25.ª jornada da Liga. Slimani, com um bis, esteve em destaque no encontro. Dário Essugo tornou-se no mais jovem jogador do Sporting a alinhar como titular no campeonato ao serviço dos leões, batendo o recorde de Luís Figo.

O Sporting inaugurou o marcador na segunda parte, aos 46 minutos, com o argelino a ganhar um duelo aéreo a David Simão e cabecear para o fundo da baliza de Victor Braga. Pouco depois, Slimani voltou a festejar depois de um bom cruzamento de Nuno Santos.

O jogo deste sábado vai ficar, ainda, na memória de Dário Essugo, uma das surpresas no onze titular de Rúben Amorim. O médio tornou-se no mais jovem jogador do Sporting a alinhar como titular no campeonato ao serviço do Sporting. O médio, com 16 anos, 11 meses e 17 dias, bateu a marca de Luís Figo que em maio de 1990, com 17 anos, 6 meses e 9 dias entrou na equipa inicial.

Com este triunfo, o clube verde e branco voltou a distanciar-se dos encarnados, somando 61 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado e menos três do que o líder F. C. Porto, que no domingo visita o Paços de Ferreira. Já o Arouca interrompeu uma série de dois jogos sem perder e mantém-se na 15.ª posição, com 22.

Veja os golos e os casos: