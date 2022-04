Texto sobre Taremi no site do Sporting provoca críticas e acusações de racismo no Irão

JN Hoje às 19:34 Facebook

Um texto de Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, que foi publicado no site oficial do Sporting foi, este sábado, alvo de críticas.

Na publicação sobre Taremi, Tito Arantes Fontes refere-se ao avançado do F. C. Porto como "farsante", o que motivou críticas e acusações de racismo no Irão, país natal do jogador.

"O F. C. Porto apresentou a titular o seu melhor 'farsante', um autentico 'encantador de serpentes', um homem vindo da Pérsia, sempre preparado para os seus habituais 'números circenses' tão do agrado de João Pinheiro. É só recordar o primeiro amarelo que Pinheiro mostrou a Coates no jogo deste ano no Dragão por ele, Coates, ter sido pisado pelo voo picado do 'farsante'. É só recordar os três penáltis que ele, Pinheiro, assinalou contra o Sporting, há uns dois ou três anos, em Alvalade, quando o 'farsante' ainda se apresentava com a camisola do Rio Ave, no mesmo jogo em que não viu os penáltis a favor do Sporting que os houve. Pois, neste domingo, o 'farsante' apresentou-se com o seu melhor fato de mergulho, esse mesmo, o azul e branco", pode ler-se.

As reações ao texto não tardaram e várias pessoas acusaram o autor de "racismo", com a texto a levantar críticas até no Irão, país-natal do atleta.

"Declaração racista do Sporting sobre Mehdi Taremi. O clube português publicou um artigo muito escandaloso", pode ler-se no Twitter.