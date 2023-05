Título de campeão começa a ser decidido às 18 horas de sábado

O Benfica-Santa Clara e o F. C. Porto-V. Guimarães, jogos que decisivos para definir o campeão nacional, vão ser disputados no sábado, às 18 horas.

Tudo ficará definido no próximo sábado, dia 27. Segundo sabe o JN, o Benfica-Santa Clara e o F. C. Porto-V. Guimarães vão disputar-se às 18 horas e, como são os encontros decisivos para definir o campeão nacional, serão jogados no mesmo dia.

Para ser campeão, o líder Benfica tem de ganhar ao Santa Clara, na Luz, mas pode também empatar contra os açorianos, caso o F. C. Porto não vença o V. Guimarães por uma diferença de 11 golos.

Em sentido inverso, os dragões têm de esperar que o Santa Clara derrote o Benfica, ou então têm de conseguir uma goleada histórica diante do V. Guimarães, em caso de empate dos encarnados.

Já o Sporting joga na sexta-feira frente em Vizela, às 21.15 horas.

Todos os jogos se vão realizar entre sexta e sábado e não haverá jogos no domingo.