"Tivesse o mesmo critério e já se tinha autodissolvido" atira J. Marques contra o Benfica

O F. C. Porto reagiu, esta sexta-feira, através do diretor de comunicação Francisco J. Marques, à participação do Benfica a Pinto da Costa.

"O Benfica quer o futebol português como um exemplo de boas maneiras. Assim tivesse o mesmo critério relativamente a casos de aliciamento de adversários, ou à corrupção de funcionários judiciais, ambos em benefício do próprio Benfica, e já se tinha autodissolvido", escreveu Francisco J. Marques, no Twitter.

Recorde-se que o Benfica comunicou, esta sexta-feira, que fez uma participação ao Conselho de Disciplina pelas declarações de Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, que as águias consideram "que visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato".

Na quinta-feira, o Conselho de Disciplina comunicou que abriu processos disciplinares a Vítor Baía, Sérgio Conceição e à SAD portista pelas declarações antes da última jornada do campeonato, relativas à arbitragem.