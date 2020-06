Hoje às 20:31 Facebook

O treinador Bruno Lage colocou o lugar à disposição, após a derrota frente ao Marítimo. A revelação foi feita por Luís Filipe Vieira no final do jogo.

Em declarações após a derrota do Benfica frente ao Marítimo, o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, assumiu as culpas da derrota e do consequente mau momento e afirmou que Bruno Lage já não vai treinar amanhã.

"O nosso treinador falou comigo no fim do jogo e colocou o lugar à disposição. Disse que não tinha condições para continuar. Disse que 'parece que todos querem que eu saia, a partir de amanhã não sou treinador do Benfica", afirmou Luís Filipe Vieira.