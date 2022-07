Volta a Portugal vai a Espanha e acaba com um contrarrelógio entre Porto e Gaia

A organização da Volta a Portugal em Bicicleta divulgou, esta sexta-feira, as etapas da competição que decorre de 4 a 15 de agosto. A 83.ª edição da prova arranca com um prólogo em Lisboa, visita Espanha e termina com um contrarrelógio individual entre o Porto e Vila Nova de Gaia. As míticas etapas da Torre e da Senhora da Graça vão realizar-se nos dois domingos da prova, a 7 e 14 de agosto.

Através de uma publicação nas redes sociais, e a pouco menos de um mês do início da Volta a Portugal, a organização divulgou as cidades que vão receber as partidas e as chegadas da 83.ª edição da prova, que decorre de 4 a 15 de agosto.

À semelhança do ano passado, o pelotão da Volta a Portugal cumpre um prólogo em Lisboa, no dia 4, para depois seguir para 10 etapas de competição. A primeira etapa ligará Vila Franca de Xira a Elvas e, no dia seguinte, tal como o JN já tinha noticiado em março, os corredores arrancam de Badajoz para chegar a Castelo Branco.

Ao quarto dia de prova, domingo dia 7 de agosto, o primeiro grande desafio é imposto ao pelotão, sobretudo aos principais candidatos à vitória final, com a mítica subida ao alto da Torre, na Serra da Estrela, numa tirada que parte da Sertã. Antes do dia de descanso, que será passado em Viseu no dia 9, os corredores cumpre uma tirada entre a Guarda e Viseu.

Com as baterias recarregadas, os ciclistas da Volta a Portugal regressam à carga na Mealhada para chegar ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo. No dia seguinte, o trajeto ligará Águeda à Maia. Santo Tirso e Viana do Castelo, que normalmente são palco de chegadas emocionantes, desta vez são anfitriãs do arranque das etapas que chegarão, respetivamente, a Braga e a Fafe.

A última etapa da competição, que junta milhares de adeptos de ciclismo nas bermas da estrada, cumpre-se no domingo dia 14. O pelotão arranca de Paredes para subir a Senhora da Graça, no Monte Farinha, em Mondim de Basto. As últimas pedaladas prometem uma emoção em contrarrelógio, entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

Confira as etapas:

Dia 4: Prólogo - Lisboa

Dia 5: Vila Franca de Xira - Elvas

Dia 6: Badajoz - Castelo Branco

Dia 7: Sertã - Covilhã (Torre)

Dia 8: Guarda - Viseu

Dia 9: Descanso

Dia 10: Mealhada - Miranda do Corvo

Dia 11: Águeda - Maia

Dia 12: Santo Tirso - Braga

Dia 13: Viana do Castelo - Fafe

Dia 14: Paredes - Mondim de Basto (Senhora da Graça)

Dia 15: Porto - Gaia