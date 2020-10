Zé Luís perto da Rússia para representar o Lokomotiv

Nuno Barbosa Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto está prestes a transferir mais um jogador neste domingo, no caso o atacante Zé Luís. O internacional cabo-verdiano voltará à Rússia, agora para representar o Lokomotiv Moscovo.

O JN sabe que Zé Luís irá comprometer-se por três anos com a equipa moscovita. Chegado ao F. C. Porto no último verão, o avançado arrancou bem na temporada, mas foi caindo de produção e perdendo espaço nas escolhas de Sérgio Conceição. Conforme o nosso jornal noticiou em tempo oportuno, o avançado era dispensável e esta oportunidade de negócio não será recusada.

Os valores da operação ainda não são conhecidos, mas os russos devem pagar ao F. C. Porto um valor superior a 5 milhões de euros. Zé Luís regressa assim ao país onde representou o Spartak Moscovo antes de transferir-se para o Dragão.

O dia de mercado de transferências está a ser bastante agitado para os lados da Invicta. Recorde-se que a transferência de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain também está a ser ultimada.

Em sentido inverso, no da entrada no F. C. Porto, encontra-se Toni Martínez, avançado que deve ser oficializado como reforço dos azuis e brancos ainda este domingo.

A chegar ao Dragão, garante a empresa gaulesa, está o defesa central francês Malang Sarr, por empréstimo do Chelsea, que o contratou nesta janela de transferências. Sarr tinha acabado contrato com o Nice.

Aos 21 anos, este esquerdino cumpre as funções de central e também de lateral canhoto, posição que os dragões reforçaram com Zaidu e que pode perder Alex Telles no caso de o Manchester United chegar aos valores pretendidos pelo F. C. Porto.