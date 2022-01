Concelhos do Grande Porto têm água mais cara do país

Ana Trocado Marques Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Trofa, Santo Tirso e Gondomar já renegociaram contratos de concessão. Vila do Conde avança agora e admite ter acordo no segundo semestre.

Quatro dos cinco municípios com a água mais cara do país são da Área Metropolitana do Porto (AMP). Trofa, Santo Tirso, Vila do Conde lideram a tabela elaborada pela Deco/Proteste. Gondomar surge no quinto lugar e apenas Celorico de Basto se intromete, ocupando a quarta posição. Os dados referem-se ao ano passado. Santo Tirso, Trofa e Gondomar já renegociaram os contratos. Vila do Conde está agora a avançar. Os quatro municípios têm o serviço de abastecimento concessionado.

"Uma família de três ou quatro pessoas, em diferentes zonas do país, e com um gasto idêntico, recebe faturas bastante desiguais. O cidadão de Vila do Conde pagou 250 euros por ano pelo abastecimento de água, mas, não muito longe, o de Terras de Bouro, somente 46,50", afirma Elsa Agante, da Deco. Contas feitas, na fatura que engloba água, saneamento e resíduos, a diferença entre concelhos pode ultrapassar os 400 euros por ano para um consumo médio de 120 m3 - 503 euros na Trofa, 88,20 em Vila Nova de Foz Côa.