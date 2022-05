Governo mantém escolha do novo aeroporto para 2023

Já foi escolhida a entidade que vai fazer a avaliação ambiental das três soluções que estão em cima da mesa para a localização do novo aeroporto de Lisboa.

A localização do novo aeroporto da região de Lisboa deverá ser mesmo escolhida em 2023. A data não deverá sofrer atrasos, uma vez que o júri do concurso público internacional, lançado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), já escolheu quem vai realizar a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e "não foi citado de qualquer impugnação judicial", adiantou fonte do instituto ao JN. O prazo terminou no dia 4.

Na nota explicativa da proposta do Orçamento do Estado para 2022, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação esclarece que a entidade que vai realizar a AAE "irá desenvolver e coordenar todos os trabalhos necessários para obter um relatório ambiental isento e completo", reforçando que é um "procedimento decisivo para, em 2023, o Governo tomar a decisão".